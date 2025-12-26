jandarm sibian, erou în seara de crăciun: a prins șoferul beat care a provocat accidentul din dealul dăii

Un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu a dat dovadă de spirit civic în seara de Crăciun, după ce a prins un șofer vâlcean aflat sub influența alcoolului, implicat într-un accident rutier pe Dealul Dăii.

Reaminti faptul că, în seara zilei de 25 decembrie, la ieșirea din municipiul Sibiu spre Daia, două mașini au intrat într-o coliziune violentă. În urma accidentului, 3 persoane au fost rănite.

Potrivit instituției, plutonier adjutant șef Rusu Flavius, aflat în timpul liber, circula cu autoturismul spre Sibiu când a observat accidentul. S-a oprit imediat și s-a îndreptat spre locul evenimentului, unde a aflat că două persoane implicate în accident au părăsit locul incidentului și s-au ascuns într-o zonă apropiată.

Jandarmul a mers pe urmele acestora și i-a găsit pe câmp, într-o vegetație densă. Ulterior, i-a predat echipajului de poliție care a sosit la fața locului.

