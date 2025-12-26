primele angajaților de stat în 2025: sume generoase pentru unii, tichete minime pentru alții

În ultimele săptămâni ale anului 2025, angajații marilor companii de stat din România primesc vești diferite: în timp ce unele companii continuă tradiția primelor de Crăciun, altele au restricționat acordarea acestora, invocând prudența bugetară sau lipsa prevederilor contractuale.

Câteva companii s-au remarcat prin pachete mai consistente, care includ atât sume cash, cât și beneficii pentru copii sau tichete de vestimentație, potrivit unui material exclusiv Economedia.ro.

Cele mai generoase pachete:

Loteria Română: Angajații primesc o primă de 460 lei brut, la care se adaugă un bonus din fondul social de 900 lei brut (ajutor pentru sărbători) și 50 lei pentru vestimentație. Copiii angajaților primesc câte 200 lei.

CONPET: Salariații beneficiază de o primă medie de 987 lei net și sume cadou de 300 lei net. Pentru copii se acordă 150 lei net. Valoarea totală a pachetului depășește 1,7 milioane lei.

Romgaz: Compania acordă un adaos de 800 lei/salariat și câte 700 lei pentru fiecare copil minor al angajaților.

Prime moderate:

Potrivit Mediafax, majoritatea companiilor care au decis să ofere beneficii s-au oprit la sume între 300 și 500 lei, de regulă sub formă de tichete cadou:

CFR Călători: 300 lei pentru fiecare dintre cei peste 10.000 de angajați.

CNIR (Compania Națională de Investiții Rutiere): Buget total de 57.300 lei brut pentru 72 de salariați și 59 de copii, valoarea medie pe beneficiar fiind de aproximativ 796 lei brut.

Termoenergetica: 300 lei pentru salariați și 300 lei pentru fiecare copil (buget total: 1,32 milioane lei).

Aeroporturi București: 300 lei brut pentru 1.350 de angajați.

Cuprumin: 500 lei sub formă de tichete cadou pentru cei 587 de angajați.

CNAIR și Complexul Energetic Oltenia: Au concentrat beneficiile asupra copiilor – CNAIR a acordat tichete de 300 lei pentru aproape 3.500 de copii, iar Complexul Energetic Oltenia oferă 200 lei/copil.

Fără prime:

Unele instituții și companii de stat nu vor acorda niciun bonus la final de 2025, printre acestea: Exim Banca Românească, STB, Metrorex, Transgaz, Poșta Română, ASF și Apele Române.

În așteptare:

La NuclearElectrica, acordarea primelor depinde de execuția bugetară și de aprobarea Consiliului de Administrație, nefiind garantată în acest moment.

O constantă în majoritatea companiilor este diferențierea între personalul de execuție și cel de conducere: directorii generali și cei cu contracte de mandat conform OUG 109/2011 nu beneficiază de prime, acestea fiind rezervate salariaților cu contract individual de muncă, conform Contractelor Colective de Muncă.

