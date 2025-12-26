sibiu sub cod portocaliu: rafale de peste 110 km/h și ninsoare viscolită

Județul Sibiu se află în centrul atenției meteorologilor, în contextul unui val de vreme severă care va persista până luni, 29 decembrie, ora 10.

Începând de vineri, 26 decembrie, și pe parcursul weekendului, autoritățile avertizează asupra intensificărilor vântului, care în zonele montane pot atinge rafale de 60…80 km/h, viscolind ninsoarea deja depusă. În municipiul Sibiu și localitățile limitrofe, vântul va amplifica senzația de frig, iar precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, cu posibilitate de polei pe arii restrânse.

Potrivit avertizărilor meteorologice actuale, județul Sibiu se află sub cod portocaliu în zona montană în intervalul 28 decembrie, ora 02:00 și 29 decembrie, ora 10:00, din cauza vântului puternic, viscolului și vizibilității foarte reduse.

În Transilvania, inclusiv în județul Sibiu, stratul de zăpadă se va depune treptat, cu grosimi estimate între 5 și 15 cm, iar condițiile de vizibilitate vor fi reduse în special în zonele de deal și munte. Meteorologii avertizează că ninsorile viscolite vor continua să afecteze zona în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de 28 decembrie, fiind posibile rafale de vânt de 60…70 km/h pe arii restrânse.

La nivel național, vremea se va menține severă. În Moldova, Oltenia și Muntenia se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h, iar la munte rafale de peste 90 km/h vor viscoli zăpada depusă. În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură se va înregistra cod portocaliu: vântul va sufla cu peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi extrem de redusă.

Administrația Națională de Meteorologie recomandă prudență maximă în trafic, evitarea deplasărilor în zonele montane fără echipament adecvat și monitorizarea constantă a evoluției fenomenelor, existând riscul de actualizări ale avertizărilor pentru fenomene severe imediate.