sua a bombardat bazele isis din nigeria: „vor plăti scump”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi că a ordonat lovituri aeriene „letale” împotriva grupării Statul Islamic (ISIS) în Nigeria, vizând organizații teroriste acuzate de persecutarea și uciderea creștinilor.

Comandamentul SUA pentru Africa a anunţat că a efectuat loviturile în statul Sokoto, la graniţa de nord cu Niger, „în coordonare cu autorităţile nigeriene”. Evaluarea iniţială a AFRICOM arată că „mai mulţi terorişti ISIS au fost ucişi chiar în taberele lor”.

„Am dispus o lovitură puternică și mortală împotriva gunoaielor teroriste ISIS din nord-vestul Nigeriei”, a declarat Trump, subliniind că gruparea ar fi ucis creștini nevinovați.

Potrivit Digi24, operațiunea a fost confirmată de AFRICOM, Comandamentul SUA pentru Africa, și a vizat statul Sokoto, situat la granița de nord a Nigeriei cu Nigerul.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a salutat colaborarea bilaterală, afirmând că este „recunoscător pentru sprijinul și cooperarea guvernului nigerian”. De asemenea, Ministerul de Externe al Nigeriei a confirmat cooperarea cu SUA, reiterând angajamentul de a proteja drepturile tuturor cetățenilor, indiferent de credință sau etnie.

Trump a avertizat că a notificat anterior teroriștii să înceteze măcelărirea creștinilor:

„Dacă nu opresc violența, vor plăti scump. În această seară au plătit deja” a declarat Donald Trump

De asemenea, Trump a reiterat angajamentul SUA de a nu permite terorismului islamist radical să prospere și a transmis urări de Crăciun:

„Dumnezeu să binecuvânteze armata noastră și Crăciun fericit tuturor, inclusiv teroriștilor morți, care vor fi mai mulți dacă măcelărirea creștinilor continuă” a mai adăugat liderul de la Casa Albă

În ultimele luni, președintele american a pus accent pe protecția comunităților creștine din Nigeria, cerând în noiembrie Departamentului Apărării să se pregătească pentru o posibilă acțiune militară.