un sibian și-a snopit în bătaie mama, apoi a fotografiat-o și a trimis pozele prietenilor / foto

O sibiancă a fost la un pas de moarte, chiar înainte de sfintele sărbători de iarnă. Fiul său, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a bătut-o până la leșin.

Conform surselor Ora de Sibiu, șocanta faptă s-a petrecut în 21 decembrie, în jurul amiezii. După ce și-a lăsat mama inconștientă, agresorul le-a povestit apropiaților ceea a făcut și le-ar fi trimis chiar și o fotografie.

„Am omorât-o pe mama. E moartă. Grijă de voi.” a transmis într-o conversație pe WhatsApp, conștientizând gravitatea și forța cu care a lovit-o.

Mai mult, în ultima fotografie postată pe Facebook, acesta a publicat următorul citat: „Fiecare cădere îți arată ce anume din “vechiul tu” nu mai funcționează.”

Conform ultimelor informații de la Ora de Sibiu, la locul agresiunii a intervenit un echipaj SAJ Sibiu, care i-a acordat îngrijiri medicale femeii și au transportat-o la spital. Autoritățile sibiene au deschis deja un dosar penal în care bărbatul este cercetat pentru tentativă de omor.

Și-a fotografiat fapta

Imediat după bătaia cruntă aplicată, acesta a fotografiat-o pe femeia în vârstă de aproximativ 65 de ani, ce stătea inertă pe toaletă. Mai mult, în imagine se vede și autorul, dezbrăcat la bustul gol și fumând o țigară. Pare că în baie s-ar fi dus o luptă, capacul bazinului de la WC fiind aruncat pe jos, iar pe ușă și pe podea sunt mai multe urme de sânge.

Ordin de protecție

Judecătorii au decis, în data de 24 decembrie, că viața femeii este pusă în pericol și au eliberat un ordin de protecție pe o perioadă de un an. Fiul agresiv al acesteia este obligat să păstreze o distanță de 50 de metri față de mama sa și de locuința acesteia. Mai mult, nu are voie să ia legătura sub nicio formă cu aceasta, nici telefonic, nici prin corespondență.

A fugit după Poliție cu un cuțit

La 4 decembrie 2023, acesta a mai fost implicat într-o altă infracțiune. Înarmat cu un cuțit, a fugărit mai mulți trecători pe strada Henri Coandă din Sibiu. Au intervenit inclusiv mascații, pe care, de asemenea, i-a amenințat cu cuțitul. După ce a fost imobilizat, acesta a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Sibiu.