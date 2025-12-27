accident la o intersecție de pe milea: intervin cei de la isu/ video

Intervenție de urgență într-o intersecție-cheie din Sibiu! Echipajele ISU au ajuns rapid.
În jurul orei 16:00, pe 27 decembrie, o tamponare s-a produs la intersecția străzilor Vasile Milea și Moldoveanu.
La fața locului au intervenit echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, pentru asigurarea zonei și prevenirea unor eventuale riscuri suplimentare.
„O autospecială de stingere și un echipaj SMURD asigură măsuri de prevenire și gestionare a posibilelor situații de urgență. Nu sunt victime în urma accidentului, doar pagube materiale”, a declarat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
