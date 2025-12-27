două femei, între care o asistentă medicală din cisnădie, reținute pentru omor calificat. sunt prezentate instanței

Două femei, dintre care una are calitatea de asistentă medicală, au fost reținute de procurorii sibieni sub acuzația de omor calificat, transmit surse judiciare.
Potrivit informațiilor, una dintre persoanele vizate este asistentă medicală și a fost ridicată direct din unitatea spitalicească în care lucra, în baza unui mandat. Ancheta este în desfășurare, iar anchetatorii spun că fapta cercetată este una extrem de complexă.
Cele două persoane reținute urmează să fie prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă, chiar sâmbătă seara.
Vom reveni cu amănunte de îndată ce acestea vor fi detaliate de anchetatori.
