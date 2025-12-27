crimă cu sânge rece la sibiu: femeie acuzată că și-a omorât mama pentru moștenire, cu ajutorul unei asistente medicale

O femeie în vârstă de 38 de ani este acuzată că și-a ucis mama pentru a intra în posesia moștenirii, cu ajutorul unei asistente medicale, într-un caz de o gravitate extremă instrumentat de Parchet. Fapta ar fi fost premeditată pe o perioadă îndelungată și s-a petrecut la Sibiu.

Potrivit informațiilor oficiale transmise de Parchet, în cursul lunii iunie 2024, femeia de 38 de ani, beneficiind de sprijinul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, a pus în aplicare un plan criminal atent gândit. Asistenta i-ar fi procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, pe care autoarea le-a strecurat mamei sale în ceaiul pe care îl consuma la domiciliul acesteia din Sibiu.

Victima, o femeie în vârstă de 59 de ani, a adormit în urma ingestiei substanțelor. În acel moment, fiica a chemat-o pe asistenta medicală, care o aștepta, iar ulterior i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca decesul.

Anchetatorii susțin că, pentru a se asigura de moartea victimei, cele două femei ar fi asfixiat-o ulterior cu o pernă.

După deces, fiica a intrat în posesia bunurilor rezultate din moștenire, pe care le-a vândut, iar apoi s-a relocat în Dubai.

Cele două inculpate au fost reținute în data de 27 decembrie 2025, iar procurorii au formulat propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Ca elemente care califică fapta au fost reținute premeditarea și interesul material, întrucât crima ar fi fost comisă pentru ca inculpata să intre în posesia moștenirii lăsate de victimă.

Parchetul subliniază că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar punerea în mișcare a acțiunii penale sau luarea unor măsuri preventive nu afectează acest drept.