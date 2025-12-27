csu sibiu a pus la vânzare biletele pentru primul meci din 2026

CSU Sibiu a pus în vânzare online biletele pentru primul joc oficial din anulul 2026, cel din 4 ianuarie, din Sala Transilvania, cu Corona Brașov.

CSU începe anul 2026 în forță, având programat pe 4 ianuarie, de la ora 18.00, la Sibiu, meciul cu Corona Brașov, iar biletele sunt disponibile pe plaforma Bilete.ro. Până atunci, ”vulturii” încheie anul în curs pe 29 decembrie, la Voluntari, în meciul cu CSO, ocupanta locului 2.

Prețul tichetelor de acces la meciul CSU – Corona Brașov este de 30 lei la Tribunele C și D și 20 de lei la Tribunele A și B. Copiii cu vârsta de până la 6 ani au intrare gratuită, fără a avea loc inclus. La Tribunele C și D există și varianta achiziționării de bilete cu loc pentru copii la jumătate de preț, alăturat adultului.

Cu un bilanț de 5-7, echipa pregătită de Dan Fleșeriu este pe locul 11 în sezonul regular și încă este în calcule pentru a prinde primele șapte locuri, cele care duc în play-off. CSU a părăsit Cupa României, fiind eliminată în optimile de finală de CSM Tg. Mureș.

Din păcate, fanii sibieni nu au mai umplut în ultima vreme Sala Transilvania, așa cum se întâmpla cu doi ani în urmă. Dacă ”vulturii” vor avea rezultatele dorite, fanii pot reveni însă alături de echipa favorită.