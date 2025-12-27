fc hermannstadt a pus ochii pe un atacant de viteza: vine din turcia

Liber de contract de la începutul lunii septembrie, atacantul Daniel Popa (30 ani) este dorit de FC Hermannstadt. Sibienii se luptă pentru semnătura vârfului cu Petrolul Ploiești și Chindia Târgoviște.

În toamnă, Daniel Popa s-a despărțit de Genclerbirligi, formaţie alături de care a obţinut promovarea în primul eșalon din Turcia, marcîând 8 goluri în 16 partide.

E l s-a pregătit în ultimele luni alături de Chindia Târgovişte, club din Liga 2 care i-a făcut o ofertă concretă.

Două echipe de Superliga care suferă în atac, FC Hermannstadt și Petrolul Ploiești sunt și ele interesate de atacant și au pornit tratativele.

Pentru fostul campion cu FCSB există interes și din liga a doua turcă și rămâne de văzut ce decizie va lua jucătorul, a cărei principală calitate este viteza.

De-a lungul carierei, Daniel Popa a trecut pe la mai multe cluburi, printre care FCM Târgovişte, Chindia, Dinamo, FC Botoşani, Daejeon Hana (Coreea de Sud), U Cluj, FCSB şi Genclerbirligi. Are în palmares un titlu de campion al României cu FCSB, o Supercupă a României și o Cupă a Ligii.

FC Hermannstadt caută să mai aducă un fundaș central și un vârf. Sibienii au parafat un prim transfer în această iarnă, cel al mijlocașului Eduard Florescu.