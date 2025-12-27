fostă handbalistă de la măgura se pregătește să fie fericită mămică alături de un afacerist sibian

Fost portar la echipa de handbal Măgura Cisnădie, Elena Voicu se pregătește să devină mămică alături de afaceristul sibian Dan Muntean.

Elena Voicu (35 ani) a apărat poarta Măgurii Cisnădie în perioada 2018-2021, apoi și-a încheiat cariera în urmă cu un an, la Rapid București. În 2018, Voicu a cucerit bronzul cu Măgura în Liga Națională, cea mai bună clasare a echipei în primul eșalon.

Ea s-a stabilit la Sibiu alături de dezvoltatorul imobilar Dan Muntean, cei doi având o relație de ceva timp.

Elena Voicu a postat pe pagina sa fotografii alături de iubitul său, Dan Muntean, cei doi urmând să devină părinți anul viitor. ”Anul acesta nu pot bea” a fost mesajul cu tâlc al fostei handbaliste, care a însoțit pozele de pe pagina personală. Dan Muntean este un cunoscut om de afaceri în Sibiu, acesta conducând o firmă de construcții.

”La Cisnădie am întâlnit suporteri extraordinari și oameni dragi mie. Vă mulțumesc și vouă din suflet! Și, Alex, îți mulțumesc că mi-ai dat libertatea de a mă exprima pe teren așa cum mi-am dorit” a fost postarea dată publicității de jucătoare, atunci când și-a încheiat cariera.

