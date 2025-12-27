scriitorul radu f. alexandru a murit. raluca turcan: ,,o pierdere dureroasă pentru cultura română"

Scriitorul, dramaturgul și fostul politician Radu F. Alexandru a murit vineri, în a doua zi de Crăciun, la vârsta de 82 de ani, după o lungă suferință, anunță Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti.

Radu F. Alexandru, cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative la dramaturgia românească, a fost și senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, din partea PNL.

În 2016, a avut premiera comedia sa satirică „Luminiţa de la capătul tunelului”. Ulterior, a revenit cu piesa excepţională „Gertrude”, pusă în scenă de regizorul Silviu Purcărete la Teatrul Naţional din Bucureşti. Conform aprecierilor, „montarea de la Teatrul Naţional din Bucureşti a regizorului de clasă şi de recunoaştere mondială Silviu Purcărete după textul celui mai mare dramaturg român contemporan al teatrului de idei, Radu F. Alexandru, e regina stagiunii româneşti 2023-2024”.

,,O pierdere dureroasă pentru cultura română”

În memoria acestuia, lideri politici și oameni de cultură au transmis mesaje de condoleanțe. Printre ele, fostul ministru al Muncii Raluca Turcan a făcut o postare emoționantă pe pagina sa de Facebook, numindu‑l o pierdere „dureroasă pentru cultura română”.

„Plecarea dintre noi a lui Radu F. Alexandru este o pierdere dureroasă pentru cultura română. Opera sa dramaturgică, culminând cu Gertrude, rămâne o expresie exemplară a teatrului de idei și a profunzimii sale intelectuale. Ca senator, a slujit viața publică cu demnitate, rigoare și o rară probitate, rămânând fidel valorilor în care a crezut. Îl voi păstra în memorie ca pe un spirit lucid, un creator autentic și un om de o mare noblețe. Sincere condoleanțe familiei îndurerate. Transmit totodată un mesaj de compasiune comunității evreiești. Dumnezeu să îl odihnească!” a spus Raluca Turcan.