scriitorul radu f. alexandru a murit. raluca turcan: ,,o pierdere dureroasă pentru cultura română"

Scriitorul, dramaturgul și fostul politician Radu F. Alexandru a murit vineri, în a doua zi de Crăciun, la vârsta de 82 de ani, după o lungă suferință, anunță Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti.

Radu F. Alexandru, cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative la dramaturgia românească, a fost și senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, din partea PNL.

În 2016, a avut premiera comedia sa satirică „Luminiţa de la capătul tunelului”. Ulterior, a revenit cu piesa excepţională „Gertrude”, pusă în scenă de regizorul Silviu Purcărete la Teatrul Naţional din Bucureşti. Conform aprecierilor, „montarea de la Teatrul Naţional din Bucureşti a regizorului de clasă şi de recunoaştere mondială Silviu Purcărete după textul celui mai mare dramaturg român contemporan al teatrului de idei, Radu F. Alexandru, e regina stagiunii româneşti 2023-2024”.

scriitorul radu f. alexandru a murit. raluca turcan: ,,o pierdere dureroasă pentru cultura română"

,,O pierdere dureroasă pentru cultura română”

În memoria acestuia, lideri politici și oameni de cultură au transmis mesaje de condoleanțe. Printre ele, fostul ministru al Muncii Raluca Turcan a făcut o postare emoționantă pe pagina sa de Facebook, numindu‑l o pierdere „dureroasă pentru cultura română”.

„Plecarea dintre noi a lui Radu F. Alexandru este o pierdere dureroasă pentru cultura română. Opera sa dramaturgică, culminând cu Gertrude, rămâne o expresie exemplară a teatrului de idei și a profunzimii sale intelectuale. Ca senator, a slujit viața publică cu demnitate, rigoare și o rară probitate, rămânând fidel valorilor în care a crezut. Îl voi păstra în memorie ca pe un spirit lucid, un creator autentic și un om de o mare noblețe. Sincere condoleanțe familiei îndurerate. Transmit totodată un mesaj de compasiune comunității evreiești. Dumnezeu să îl odihnească!” a spus Raluca Turcan.

Ultima oră