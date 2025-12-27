sfântul ștefan, prăznuit pe 27 decembrie. cine a fost primul martir creștin

Sfântul Ștefan, unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos și primul martir al Bisericii creștine, este prăznuit anual pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun. Tradiția spune că acesta îi ajută pe bolnavi și pe cei aflați de mult timp în procese sau conflicte, iar în această zi persoanele certate sunt îndemnate să se împace.

Sfântul Ștefan a fost unul dintre ucenicii care L-au urmat îndeaproape pe Iisus și au fost martori direcți ai faptelor Sale. El a fost condamnat la moarte în anul 33 de autoritățile iudaice, devenind astfel primul martir creștin și deschizând drumul unui lung șir de mărturisitori ai credinței, persecutați de-a lungul istoriei.

De neam ales, provenind din seminția lui Avraam, numele său are origine greacă și înseamnă „coroană”, simbolizând atât râvna cu care a propovăduit învățătura lui Hristos, cât și cununa muceniciei primite prin moartea sa. Misiunea Sfântului Ștefan a fost aceea de a demonstra că Iisus Hristos este Mesia, cel vestit de proorocii Vechiului Testament.

Datorită credinței sale puternice, Dumnezeu l-a învrednicit cu darul de a săvârși minuni și de a face semne mari în rândul poporului. Harul său a stârnit însă mânia autorităților iudaice, care l-au chemat în fața Sinedriului, tribunalul suprem al evreilor din acea vreme, acuzându-l de blasfemie și de încălcarea Legii lui Moise, fapte pedepsite cu moartea.

În fața judecătorilor, Ștefan a adus argumente solide din Scripturi, arătând că Legea se împlinește prin Hristos. Neputându-i convinge, a fost alungat din cetate și ucis cu pietre. În ultimele clipe de viață, Sfântul Ștefan s-a rugat pentru cei care îl omorau, spunând: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta”.

O veche tradiție creștină spune că, de ziua Sfântului Ștefan, este bine să fie adusă în casă icoana care îl înfățișează, acesta fiind considerat ajutător al celor bolnavi și al celor aflați în procese îndelungate. De asemenea, pentru sporul casei și sănătatea rudelor, se obișnuiește ca pe 27 decembrie să se dăruiască o icoană a Sfântului Ștefan sau o candelă nouă, aprinsă.

În această zi, în biserici sunt pomeniți creștinii care au murit în împrejurări dramatice, iar celor care poartă numele Sfântului Ștefan li se împart pachete cu mâncare. În unele zone din Muntenia se pregătesc „pâinicile lui Ștefan”, rotunde, dintr-un aluat asemănător cu cel de cozonac, unse cu miere. Acestea amintesc de pietrele cu care a fost ucis sfântul și, după ce sunt sfințite, se împart de pomană copiilor săraci.

Tradiția mai spune că ziua Sfântului Ștefan este un prilej al împăcării, fiind considerat un moment potrivit pentru ca persoanele aflate în conflict să lase deoparte supărările și să se ierte.