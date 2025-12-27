starea traficului sâmbătă dimineață pe șoselele din românia

Circulația rutieră se desfășoară fără blocaje, sâmbătă dimineață, pe drumurile naționale și autostrăzile din România, nefiind semnalate restricții de trafic cauzate de accidente sau de condițiile meteorologice.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, la ora 06:40 nu existau drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit. Totuși, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență din cauza ceții dense semnalate pe mai multe tronsoane de drum.

Vizibilitatea este redusă sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe segmente din autostrăzile A0, A1 București – Pitești, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Buzău. Fenomenul este prezent și pe mai multe drumuri din județele Arad, Bistrița-Năsăud, Ilfov, Suceava și Timiș, conform Mediafax.

De asemenea, pe DN 1, în zona stațiunilor montane Azuga și Bușteni, se semnalează ninsoare ușoară. Autoritățile acționează cu material antiderapant, iar circulația rutieră nu este afectată.

Pe principalele artere rutiere, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, traficul se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil parțial umed și ale unei vizibilități reduse pe anumite tronsoane din cauza ceții.