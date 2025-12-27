turist rănit în munții bucegi, salvat de salvamontiști

Un turist a avut nevoie de intervenția salvamontiștilor după ce a alunecat pe un traseu din Munții Bucegi, suferind o fractură la membrul inferior drept.

Conform datelor furnizate de Salvamont Prahova, echipa de salvatori a intervenit prompt, imobilizând piciorul afectat cu o atele vacuum și transportând turistul în siguranță până în Bușteni. De acolo, victima a fost preluată de o ambulanță SAJ pentru a fi transportată la spital.

Salvamontiștii reamintesc turiștilor să fie precauți pe traseele montane, să poarte echipament adecvat și să se informeze înainte de drumeție, pentru a evita accidentele.