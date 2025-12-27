victor cornea și andreea bălan au petrecut crăciunul la sibiu împărțind invitații la nuntă/ foto video

Crăciunul a avut un farmec aparte anul acesta pentru cuplul Victor Cornea și Andreea Bălan, care au ales să petreacă sărbătorile în inima Transilvaniei, la Sibiu, alături de familia sportivului și de prieteni apropiați.

„Crăciun fericit, dragilor! Anul acesta am vrut să petrecem Crăciunul în Sibiu cu părinții lui Victor și prietenii săi”, a declarat Andreea Bălan. Cei doi s-au cazat la Ramada, hotelul din centrul orașului, iar apoi, după ce au despachetat cadourile, au plecat acasă la părinții lui Victor.

Casa familiei Cornea a impresionat prin ospitalitate și decor de sărbători, iar în living domină numeroase buchete de floarea-soarelui și o colecție impresionantă de trofee ale lui Victor, strânse de-a lungul celor 20 de ani de carieră în tenis.

„Sunt foarte fericită că Ella și Clara au avut ocazia să vadă ce înseamnă muncă, perseverență și disciplină”, a spus artista.

Crăciunul a fost cu atât mai special cu cât sora lui Victor, Andrada, care lucrează la NASA, le-a adus cadouri din Statele Unite. Păpușile astronaut și maimuțica cosmonaut au făcut deliciul fetițelor, invitându-le într-o adevărată „excursie pe Lună”.

,,Am împărțit invitațiile la nuntă”

Atmosfera de familie a continuat cu împărțirea invitațiilor la nuntă, spre încântarea rudelor și prietenilor care abia așteaptă să participe la marele eveniment.

Pentru o experiență de iarnă autentică, cuplul a urcat și la Păltiniș, unde Victor le-a arătat copiilor cum se dansează în zăpadă. „Hai afară la zăpadă cu Elsa și Ana! Pardon, Ella și Clara. Au reușit să-l facă până și pe Olaf să ni se alăture, iar îngerașii în zăpadă sunt cei mai drăgălași”, povestește Andreea Bălan.

Seara, familia s-a bucurat de atmosfera magică a Târgului de Crăciun din Sibiu, locul unde râsul și voie bună au înlocuit clasica „noapte bună”. Pentru Victor și Andreea, Crăciunul a fost despre veselie, iubire și momente de neuitat în familie.