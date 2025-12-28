„a cui ești tu, copilă?” – andreea esca transformă o amintire din copilărie într-un proiect cultural la porumbacu de sus

Porumbacu de Sus devine, în 2025, gazda unui nou proiect cu suflet, inițiat de Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute figuri ale jurnalismului românesc.

Inspirat dintr-o experiență trăită în Germania și dintr-o legătură profundă cu locurile copilăriei, proiectul promite să fie mai mult decât un simplu spațiu: va fi un punct de întâlnire culturală pentru localnici și turiști deopotrivă.

Andreea Esca a povestit recent că una dintre „bucuriile neașteptate ale anului 2025” este descoperirea unei ferestre care va da către un loc visat încă din vara lui 2024. Atunci, în timpul Campionatului European de Fotbal din Germania, jurnalista a descoperit, nu departe de Köln, un spațiu care i-a rămas în minte: o oprire simplă, pentru o cafea, o tartă cu fructe și un sirop, după o plimbare prin pădure.

„Mi l-am imaginat, imediat, în Porumbacu”, mărturisește Andreea Esca. Un an mai târziu, visul a prins contur: în Porumbacu de Sus a fost găsită „fereastra” care va deschide drumul către un loc cu aceeași atmosferă calmă, naturală și primitoare.

Proiectul nu se oprește însă la un simplu spațiu de relaxare. Împreună cu șeful de șantier și pasionatul de proiecte noi, Douglas Lormand, Andreea Esca a decis să meargă mai departe și să dezvolte aici un adevărat spațiu cultural. Acesta se va adresa comunității locale, turiștilor care se îndrăgostesc de zonă, drumeților care urcă pe Negoiu, dar și tuturor celor care doresc să participe la diverse evenimente culturale.

Numele ales nu este deloc întâmplător: „a lu’Escana”. Este o întoarcere simbolică la copilărie, la ulițele satului și la identitatea simplă și sinceră a locului. „De fiecare dată când ajung aici, redevin fetița de câțiva ani care, atunci când era întrebată ‘a cui ești tu, copilă?’, răspundea mândră: ‘a lu’ Escana’”, spune jurnalista.