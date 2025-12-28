alertă maximă în județul sibiu: cod roșu de ninsori violente și viscol la munte

Munții Sibiului se pregătesc pentru un episod de vreme extremă, din cauza condițiilor care pot pune vieți în pericol. Viscolul violent, ninsorile abundente și rafalele de vânt de peste 120 km/h vor lovi zona montană a județului Sibiu, unde autoritățile au instituit COD ROȘU.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu anunță emiterea unei avertizări meteorologice COD ROȘU, valabilă în perioada 28 decembrie, ora 10:00 – 29 decembrie, ora 10:00, pentru zona montană a județului Sibiu, la altitudini de peste 1700 de metri.

Potrivit informării transmise de ISU Sibiu, Administrația Națională de Meteorologie prognozează ninsori abundente, însoțite de vânt foarte puternic, cu rafale ce pot depăși 120 km/h, fenomen care va duce la scăderea vizibilității până aproape de zero.

„Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de Cod Roșu valabilă în județul Sibiu, în zona de munte la peste 1700 de metri altitudine. Sunt preconizate ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h, care vor determina scăderea vizibilității aproape de zero”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

Pompierii sibieni sunt pregătiți să intervină pentru gestionarea oricăror situații de urgență care pot apărea în această perioadă, autoritățile fiind în alertă pe întreaga durată a avertizării.

Totodată, ISU Sibiu face un apel ferm către populație:

„Evitați deplasările în zona montană pe durata avertizării meteorologice”.

Pentru informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau pentru alte date utile privind manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase, cetățenii sunt sfătuiți să acceseze platforma www.fiipregatit.ro sau să descarce aplicația DSU, disponibilă gratuit în Google Play Store și App Store.