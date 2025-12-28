ccr amână din nou decizia privind pensiile speciale ale magistraților

Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pentru luni, 29 decembrie, pronunțarea unei decizii extrem de așteptate privind soarta pensiilor speciale ale magistraților.

Judecătorii constituționali s-au reunit duminică pentru a analiza obiecția de neconstituționalitate, însă au decis să amâne verdictul.

Pe ordinea de zi a CCR se află sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) referitoare la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, act normativ adoptat după ce premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru a doua formă a legii.

Înalta Curte susține că noile prevederi „încalcă independența justiției” și „elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați”. Sesizarea a fost decisă în unanimitate, toți cei 102 judecători prezenți votând pentru contestarea legii la CCR.

Legea contestată aduce schimbări majore în sistemul pensiilor magistraților. Printre cele mai importante prevederi se numără:

stabilirea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net;

creșterea vechimii minime în muncă de la 25 la 35 de ani;

majorarea vârstei de pensionare de la 48–50 de ani la 65 de ani.

Conform noilor reguli, cuantumul pensiei ar urma să fie de 55% din media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani, cu un plafon de 70% din ultima indemnizație netă.

De asemenea, perioada de tranziție pentru aplicarea noilor prevederi a fost extinsă de la 10 la 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026. În acest interval, vârsta de pensionare va crește gradual, cu câte un an pe an, urmând ca în 2042 magistrații să se poată pensiona la 65 de ani.

CCR a dezbătut sesizarea Înaltei Curți încă din 10 decembrie, iar inițial pronunțarea fusese amânată pentru 28 decembrie. Decizia finală este acum așteptată luni, 29 decembrie, și va avea un impact major asupra reformei pensiilor speciale și asupra sistemului judiciar din România.