cinematografia mondială în doliu: a murit brigitte bardot

Actrița franceză Brigitte Bardot, devenită celebră în anii 60 și susținătoare ale drepturilor animalelor, a murit, a anunțat fundația care-i poartă numele.

Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. Moartea divei rebele a fost anunțată de fundația sa. Și-a petrecut ultimii ani în Saint-Tropez, departe de lumina reflectoarelor.

„Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decestul fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață cunoscută pe plan mondial, care a ales să-și abandoneze cariera prestigioasă pentru a-și dedica viața și energia apărăii animalelor”, scrie în comunicatul Fundația Brigitte Bardot. Nu este precizată data exactă a decesului, precum nici locul.

Brigitte Anne Marie Bardot, cunoscută ca BB, a devenit celebră prin inițialele sale iconice. „Eram foarte fericită, foarte bogată, foarte frumoasă, dar și foarte faimoasă și foarte nefericită”, declara actrița. Această frază rezumă sensul unei vieți și cariere trăite între 15 și 40 de ani într-un mod accelerat și intens.

În ajunul împlinirii vârstei de 40 de ani, în 1974, Brigitte Bardot a decis să se retragă complet de pe scenă. Din 1973, s-a retras în vila sa de la Cannes, unde și-a concentrat luptele pentru drepturile animalelor. A înființat fundația sa prin licitarea bijuteriilor personale.

Brigitte BARDOT pr√©sente son livre pour enfants : “Noonoah le petit phoque blanc”. Elle ne se s√©pare jamais de ses chiens, Nini, Mouche, Mienne, Macho, ni de sa chatte. Mars 197

Cu 45 de filme și 70 de melodii la activ, Brigitte Bardot rămâne una dintre cele mai faimoase actrițe franceze din lume. Decizia sa de a se retrage, de a se izola de lume și de a renunța la actorie a transformat-o pentru totdeauna în simbolul frumuseții și senzualității femeilor de 20 și 30 de ani, scrie La Repubblica.

A lucrat cu regizori de calibru, precum Roger Vadim, Louis Malle și Jean-Luc Godard. A contribuit la răsturnarea anumitor icoane feminine încă din primul său film, „Și Dumnezeu a creat femeia”, în care a prezentat imaginea unei tinere „naturale”, emancipate sexual.

Născută la Paris pe 28 septembrie 1934, fiica unui bogat industriaș, Brigitte Bardot a avut o relație complicată cu mama sa. De la o vârstă foarte fragedă, s-a dedicat în totalitate dansului. La cincisprezece ani, s-a înscris la Conservatorul din Paris.

I s-a oferit un contract ca model și a apărut adesea pe coperta revistei Elle. Regizorul Marc Allegret l-a rugat pe asistentul său, Roger Vadim, să o contacteze, și a fost dragoste la prima vedere. Cei doi s-au căsătorit în 1952, la două luni după ce Brigitte a împlinit optsprezece ani.

Primul ei succes mondial a venit odată cu filmul soțului ei, Roger Vadim, din 1956, „Și Dumnezeu a creat femea”. Într-o perioadă în care modelul feminității în Statele Unite era încă „fata de alături”, în Franța BB nu se temea să se dezbrace pe marele ecran.

Câțiva ani mai târziu, filmul lui Jean Luc Godard, „Contempt”, bazat pe romanul lui Alberto Moravia, a ajuns în Italia tăiat și distorsionat de producătorul Carlo Ponti. În anii 1960, a lucrat cu regizori importanți precum Henri-Georges Clouzot și Louis Malle.

S-a separat de Vadim în 1956, urmată de multe relații care au durat doar câteva luni. În 1959, s-a căsătorit cu actorul Jacques Charrier, iar în anul următor s-a născut singurul ei fiu, Nicolas-Jacques Charrier. Relația ei cu maternitatea era complexă. BB era chinuită de paparazzi, iar fragilitatea ei a determinat-o să încerce să se sinucidă de mai multe ori.

A patra și ultima ei căsătorie a avut loc în 1992 cu Bernard d’Ormale, un politician din Frontul Național.

„B.B. a murit acum. Era doar o imagine. Acum sunt o persoană diferită”, a declarat ea în ajunul împlinirii vârstei de 80 de ani. Și-a trăit ultima parte a vieții în ascunzătoarea sa din Saint-Tropez, proprietatea Madrague.