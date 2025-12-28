crima care a zguduit sibiul: cine sunt femeile care ar fi ucis o mamă pentru avere / foto

Două femei sunt în centrul unui caz șocant de omor calificat la Sibiu: P.A., 38 de ani, acuzată că și-a ucis mama, și P.C.-M., 46 de ani, asistenta medicală care a ajutat-o. Procurorii sibieni le-au reținut pe ambele, iar instanța a dispus arestarea preventivă.(detalii aici)

Ele ar fi cele care, potrivit anchetatorilor, au planificat și pus în aplicare crima cu premeditare. În luna iunie 2024, P.A. și-a ucis mama, 59 de ani, cu scopul de a intra în posesia moștenirii.

sursa- Facebook

P.C.-M., asistenta medicală, i-ar fi procurat substanțe sedative pe care victima le-a ingerat în ceaiul de la domiciliu. Ulterior, asistenta ar fi injectat o doză suplimentară, iar cele două femei ar fi asfixiat-o cu o pernă pentru a se asigura de deces.

După crimă, ele sunt cele care au beneficiat de bunurile moștenite, pe care P.A. le-a vândut înainte de a se muta în Dubai.

Procurorii au subliniat că ele sunt inculpate și că acțiunile lor au fost premeditate și motivate material. În urma prezentării în instanță, judecătorii au considerat că există probe temeinice împotriva lor și au dispus arestarea preventivă.

Pe tot parcursul procesului, ele beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii, iar ancheta continuă pentru a clarifica toate detaliile cazului.