indignare totală în sibiu după cazul femeii ucisă de fiică pentru avere: „mama ta să o omori?” asistenta complice descrisă ca o persoană cumsecade

Cazul crimei din Sibiu, în care o femeie și asistenta care a ajutat-o au fost reținute pentru omor calificat, a stârnit indignare și uimire în rândul vecinilor. Reacțiile celor care le cunosc pe cele două femei arată cât de șocant este pentru comunitate faptul că fapta a fost posibilă. (detalii aici)

„Cred că au făcut asta pentru bani, așa am înțeles. Foarte rău să omori un om. Mama, mama ta să-l omori? Ce-i aia? Cum e? Trebuie condamnată pe viață”, spune o femeie din Sibiu, exprimându-și indignarea față de gravitatea faptei.

Rodica, o altă vecină, își exprimă surprinderea față de implicarea asistentei medicale:

„O știam. Da, am fost la dânsa când am fost la Urgențe. S-au comportat foarte frumos, mi-au dat prim-ajutor în toate și în tot ce am avut. Și nu, nu cred că pot să fie așa. Foarte vorbăreață, vorbea frumos cu personalul, cu pacienții. Și foarte bine se comportă. Eu sunt șocată pentru că nu-mi vine să cred, pentru că n-aș crede că ar putea face așa ceva”, povestește Rodica.

Oamenii subliniază discrepanța dintre comportamentul asistentei în viața de zi cu zi și implicarea sa în crimă: „Deci nu cred că ar putea face așa. Tot timpul am nimerit-o pe dânsa când am avut probleme la urgențe, m-a ajutat, a fost amabilă și vorbea frumos cu pacienții”, adaugă femeia.