salvamont sibiu avertizează: pericol pe munte din cauza vremii

Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu transmite un avertisment important pentru toți iubitorii de munte, în contextul atenționărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Salvatorii montani recomandă turiștilor să evite drumețiile în zonele montane înalte, în special pe traseele de creastă și în zonele expuse vântului puternic.

Potrivit Salvamont Sibiu, vremea instabilă din această perioadă poate crea situații periculoase într-un timp foarte scurt. Vântul intens, ceața densă și scăderea bruscă a temperaturilor pot transforma o tură aparent ușoară într-o experiență cu risc major pentru siguranța turiștilor.

„Recomandăm evitarea traseelor alpine și a zonelor expuse. Condițiile meteo se pot schimba rapid, iar orientarea și deplasarea devin dificile, mai ales în caz de ceață sau furtuni”, transmit reprezentanții Salvamont Sibiu.

Pentru cei care aleg totuși să pornească pe munte, salvatorii montani sfătuiesc să fie alese trasee scurte, bine marcate, să existe echipament adecvat sezonului și să se renunțe la tură imediat ce apar semne de înrăutățire a vremii.

În situații de urgență, turiștii sunt îndemnați să apeleze numărul unic 112 și să solicite intervenția Salvamont.

„Siguranța trebuie să primeze. Muntele rămâne și mâine”, este mesajul ferm transmis de Salvamont Sibiu, care face apel la responsabilitate și prudență din partea tuturor celor care intenționează să meargă pe munte în această perioadă.