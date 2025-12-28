scandal uriaș în veștem la balul de crăciun: minor rănit și mașină distrusă / video

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu investighează un incident petrecut în noaptea de 26 decembrie, în localitatea Veștem, soldat cu vătămarea unui minor și distrugerea unui autoturism.

„La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, Secția nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr se află în lucru un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere”, a declarat Alecsandra Rugaci, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Incidentul a fost sesizat prin apel 112, în jurul orei 03:00, când polițiștii au fost anunțați despre un conflict spontan implicând mai multe persoane. Din verificările preliminare efectuate la fața locului, a rezultat că cinci tineri din Râul Sadului – o tânără de 20 de ani și patru tineri cu vârste între 16 și 23 de ani – s-au deplasat în Veștem pentru a participa la o petrecere organizată cu ocazia sărbătorilor. Aceștia au intrat în conflict cu alte persoane necunoscute.

În urma altercației, unul dintre tineri, minor în vârstă de 16 ani, a suferit vătămări corporale și a fost transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. Totodată, autoturismul cu care se deplasau cei cinci tineri, proprietate a unui bărbat de 46 de ani din Râul Sadului, a fost distrus în timpul incidentului.

Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, urmând ca autoritățile să dispună măsurile legale corespunzătoare.