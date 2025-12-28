schimbare majoră în sistemul medical: pacienții cu arsuri grave vor fi tratați acasă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj important privind viitorul tratamentului pentru pacienții cu arsuri grave din România, subliniind că, începând de anul viitor, aceștia vor putea fi tratați în țară, în condiții moderne și sigure, fără a mai fi necesar transferul în străinătate în majoritatea cazurilor.

Declarația a fost făcută în contextul unei presiuni tot mai mari asupra sistemului medical, pe fondul creșterii numărului de pacienți cu arsuri severe la nivel național. Potrivit ministrului, în ultimele zile s-au înregistrat numeroase cazuri de arsuri grave generate de violență, autoagresiuni, incendieri intenționate, utilizarea unor instalații improvizate, dar și de electrocuții apărute ca urmare a neglijenței.

„Aceste situații pun o presiune majoră asupra sistemului medical și produc suferință profundă pacienților și familiilor acestora”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a precizat că România se confruntă cu un număr de pacienți cu arsuri severe peste media Uniunii Europene, realitate care evidențiază atât necesitatea responsabilității individuale și colective, cât și urgența finalizării infrastructurii medicale dedicate acestor cazuri extrem de complexe.

În acest sens, Alexandru Rogobete a anunțat că centrele pentru mari arși din Timișoara și Târgu Mureș sunt finalizate în proporție de peste 90%, iar acestea vor deveni funcționale începând de anul viitor.

„Începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, acasă, în condiții moderne și sigure”, a transmis ministrul Sănătății.

Oficialul a subliniat că această etapă reprezintă un pas major pentru sistemul medical românesc, reducând dependența de transferurile externe și oferind pacienților acces rapid la îngrijiri specializate.

Totodată, Alexandru Rogobete a insistat asupra importanței prevenției, arătând că evitarea situațiilor de risc este esențială pentru protejarea vieților și pentru ca sistemul medical să poată face față numărului mare de cazuri grave.