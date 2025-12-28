turiști blocați la bâlea lac din cauza vântului: transportul cu telecabina, suspendat

Câțiva turiști cazați în cabanele aflate la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgăraș, nu pot părăsi momentan zona, după ce transportul pe cablu a fost suspendat din cauza condițiilor meteo extreme. Informația a fost confirmată duminică, pentru AGERPRES, de angajați ai Telecabinei Bâlea.

Accesul către cabanele de la Bâlea Lac se face exclusiv cu telecabina, în condițiile în care traficul rutier pe Transfăgărășan este închis pe timpul iernii, din cauza stratului consistent de zăpadă și a riscului crescut de avalanșe. În prezent, turiștii pot circula pe Transfăgărășan doar până la Bâlea Cascadă, de unde urcarea la Bâlea Lac este posibilă doar cu telecabina, atunci când condițiile meteo permit acest lucru.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod roșu de vânt, valabilă în perioada 28 decembrie, ora 10:00 – 29 decembrie, ora 10:00, pentru zona montană a județului Sibiu, la altitudini de peste 1.700 de metri. Potrivit meteorologilor, rafalele de vânt pot depăși 120 de kilometri pe oră, fiind însoțite de ninsori puternice care pot reduce vizibilitatea aproape de zero.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a transmis că pompierii sunt pregătiți să intervină în cazul apariției unor situații de urgență. Totodată, reprezentanții ISU și Salvamont Sibiu recomandă turiștilor să evite deplasările în zona montană pe durata avertizării meteo, valabilă timp de 24 de ore.

Autoritățile le reamintesc turiștilor că siguranța trebuie să fie prioritară și îi îndeamnă să urmărească informările oficiale înainte de a porni spre zonele montane afectate de fenomene meteo periculoase.