vacanță exotică pentru un jucător de la fc hermannstadt: a facut plajă de crăciun / foto

Mijlocașul lui FC Hermannstadt, Ianis Gândilă petrece sărbătorile de iarnă în Thailanda, acolo unde are parte de experiențe cu totul inedite.

Sibianul Ianis Gândilă (19 ani) și iubita sa au parte de experiențe uimitoare în Thailanda, acolo unde își petrec împreună sărbătorile de iarnă, bucurându-se de temperaturi de vară.

În acest sezon de Superliga, Ianis a evoluat doar pe finalul jocului de la Cluj, cu Universitatea, câștigat de ”șepcile roșii” cu 3-0. Nu dezarmează însă și speră ca noul an să îi aducă mult mai multe minute pe teren la FC Hermannstadt.

„Îmi doream să joc mai mult, dar sunt convins că îmi va veni și mie timpul. Mă pregătesc în continuare foarte bine și aștept cu nerăbdare să intru pe teren așa cum am făcut-o și la Cluj” a declarat Ianis Gândilă pentru Ora de Sibiu.

Mijlocașul central și-a făcut un obicei ca de Revelion să testeze experiențe noi, departe de Sibiu.

”Am ales Thailanda deoarece îmi doream ceva mai diferit de obiceiurile și tradițiile noastre. Ultimele trei Revelioane le-am petrecut departe de casă, a devenit un obicei. Sunt lucruri neobișnuite pe care nu le faci zilnic, întâlnirea cu tigrii sau cu elefanții a fost ceva special” a povestit mijlocașul lui FC Hermannstadt.

Tânărul fotbalist s-a bucurat de plajele mirifice din Thailanda, pe vreme de plajă. ”Vom petrece și Revelionul aici, iar apoi sunt nerăbdător să mă întorc la treabă cu forțe proaspete” a anunțat Ianis Gândilă.

Cu un an în urmă, la doar 18 ani, Ianis a debutat în Superliga, fiind introdus de fostul antrenor Marius Măldărășanu în meciul de la Craiova, pierdut de sibieni, 1-3 cu Universitatea.

Format la Academia RB Leipzig

Ca junior, Ianis a petrecut o bună perioadă la Academia RB Leipzig, club cu mare tradiție în Germania.

”Am fost la RB Leipzig, a fost o experiență de neuitat pentru mine, care m-a ajutat mult în timp să evoluez, să îmi dau seama ce se întâmplă în afara țării. Atunci am crescut mult, am fost monitorizat de ei, am stat o perioadă bună în Academie. Mentalitatea lor este una de învingător, orice joci, și tenis cu piciorul la final de antrenament, toți își doreau să plece acasă învingători. În Germania se pune accent pe așa ceva, foarte mult am învățat acolo să am acest spirit competitiv și o mentalitate de învingător” a povestit mijlocașul sibian.