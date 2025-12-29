accident cu 3 mașini la ieșire din arpașu de sus: doi răniți duși la spital

Un accident rutier s-a produs, luni, pe DJ 105P, la ieșire din Arpașu de Sus. Trei mașini au fost implicate în eveniment și două persoane au fost rănite.

Polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale Sibiu au intervin la fața locului. Accidentul s-a produs din cauza unui șofer care a efectuat o depășire.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe DJ105 P pe direcția Ucea- Arpașu, un bărbat în vârstă de 58 de ani din Făgăraș, s-ar fi angajat în depășirea unei autoutilitare, condusă de către un bărbat de 33 de ani din Arpașu pe care ar fi acroșat-o în momentul în care a intrat în coliziune cu un autoturism, condus din sens opus, de către un bărbat de 35 de ani din Arpașu”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma coliziunii, conducătorul auto de 35 de ani și o femeie de 55 de ani din Făgăraș, pasageră în autoturismul angajat în depășire au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Trafic îngreunat.