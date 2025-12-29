accident pe dn1 la ieșire din șelimbăr: un șofer a ajuns cu mașina în șanț / foto

Un accident rutier s-a produs luni seara pe DN1 la ieșire din Șelimbăr. Un șofer a ieșit cu mașina în decor.
Polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale Sibiu au intervenit la un eveniment rutier produs pe DN1, km 304, la ieșirea din localitatea Șelimbăr, în care a fost implicat un autovehicul. La fața locului s-au deplasat și un echipaj SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere.
Accidentul s-a soldat cu rănirea unui bărbat. Acesta a fost extras din mașină și dus la spital.
„Un bărbat în vârstă de 34 de ani a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. Acesta a fost extras conștient și cooperant. A suferit multiple contuzii și a fost transportat la UPU Sibiu pentru investigații de specialitate”, a precizat Andreea Ștefan purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Potrivit polițiștilor, nu sunt mari probleme de trafic.
