asistenta care a ajutat o femeie să își omoare mama, suspendată. spitalul din cisnădie deschide o anchetă internă

Spitalul Orășenesc Cisnădie a dispus suspendarea contractului de muncă al asistentei care a ajutat o femeie din Sibiu să își omoare mama. Conducerea unității medicale a demarat o anchetă internă.

Camelia-Mihaela Popa, asistenta medicală angajată la Spitalul Orășenesc Cisnădie, care a ajutat o femeie din Sibiu să își omoare mama, a fost suspendată. „Începând cu data de 29.12.2025, a fost dispusă suspendarea de drept a contractului individual de muncă al asistentei medicale Popa Camelia-Mihaela, conform art. 50 alin. 1 lit. g din Codul muncii”, transmite managerul unității spitalicești, Maria-Delia Mincă.

De asemenea, conducerea a demarat o „investigație internă cu privire la gestionarea medicației cu regim special în Camera de Gardă”, locul unde își desfășura activitatea asistenta în cauză.

Până la acest moment, autoritățile competente nu au solicitat spitalului să furnizeze documente cu privire la acest caz. „Dacă vor exista solicitări din partea autorităților, vom extinde investigațiile în funcție de cerințe”, a mai transmis managerul spitalului.

Vă reamintim că, în noaptea de 7 spre 8 iunie 2024, o femeie din Sibiu i-a introdus mamei sale în ceai o cantitate de substanțe cu efect sedativ, procurate de la asistenta medicală din Cisnădie. Când aceasta a simțit efectul sedativ, fiica a dus-o în dormitor, unde a chemat-o pe asistentă pentru a-i injecta în corp aceeași substanță. Pentru a se asigura că va muri, cele două au asfixiat-o. (DETALII AICI)