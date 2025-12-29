bogdan trif laudă impactul ambulanțelor aduse la sibiu: „mi-am făcut datoria față de sibieni” / video

Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, a transmis un comunicat de presă în care subliniază impactul major al celor două ambulanțe aduse la Sibiu printr-un amendament la legea bugetului de stat, demers realizat împreună cu fostul senator PSD Claudiu Mureșan.

Potrivit datelor furnizate de Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, cele două autospeciale: una de tip B și una de tip C, au fost implicate în peste 500 de intervenții doar în perioada octombrie-noiembrie 2025, contribuind direct la salvarea de vieți omenești.

Comunicatul de presă:

“Vieți salvate!

Peste 500 de intervenții au avut cele două ambulanțe pe care am reușit, împreună cu colegul meu, fostul senator PSD, Claudiu Mureșan, să le aducem la Sibiu, printr-un amendament depus la legea bugetului, și asta doar în perioada octombrie-noiembrie 2025. Datele au fost furnizate de Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu. Banii au fost alocați de la bugetul de stat în mod direct, cu specificarea achiziționării celor două ambulanțe, una de tip B și una de tip C.

Dacă prin aceste intervenții am reușit, în mod indirect, să contribui la salvarea unei vieți, consider că mi-am făcut datoria față de sibieni.

Felicitări celor care lucrează la Serviciul de Ambulanță din Sibiu pentru munca nobila pe care o depun zi si noapte!” a transmis Președintele PSD Sibiu, Bogdan Trif