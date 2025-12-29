bulgaria introduce vigneta de o zi

Bulgaria va introduce, începând cu 3 februarie 2026, o vigneta de o zi pentru autoturisme și vehicule de pasageri de până la 3,5 tone, valabilă 24 de ore pe rețeaua națională de drumuri.

Noua opțiune, care va costa 4,09 euro (8 leva), este destinată în special călătoriilor scurte și tranzitului rapid și reprezintă o alternativă mai avantajoasă la vigneta de weekend sau cea săptămânală.

Potrivit Mediafax, odată cu adoptarea monedei euro ca monedă oficială de la 1 ianuarie 2026, toate vignetele vor fi afișate atât în euro, cât și în leva, cu plăți electronice procesate exclusiv în euro. Celelalte tipuri de vignete: anuală, trimestrială, lunară, săptămânală sau de weekend își vor păstra prețurile actuale. Șoferii pot verifica valabilitatea vignetei pe site-ul Administrației Naționale de Taxare din Bulgaria, iar autoritățile avertizează asupra site-urilor neautorizate care vând vignete la prețuri mai mari sau cu taxe ascunse. Achizițiile oficiale se pot face online, cu cardul, de la punctele autorizate sau prin terminalele de autoservire.

În noaptea dintre 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, toate canalele de vânzare vor fi temporar indisponibile pentru mentenanță, iar plățile online prin transfer bancar pot fi afectate până la finalul anului 2025 din cauza pregătirilor pentru euro. Această măsură vine ca o facilitate pentru șoferii care tranzitează frecvent Bulgaria sau efectuează deplasări scurte, oferindu-le o opțiune de taxare mai accesibilă și flexibilă.

