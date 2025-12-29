cadou pentru tinerii care se căsătoresc la turnu roșu: primesc 1.500 de lei de la primărie

Primăria și Consiliul Local Turnu Roșu vin în sprijinul tinerelor familii. Începând cu anul 2026, fiecare cuplu care se căsătorește și are domiciliul în comună va primi un ajutor financiar de 1.500 de lei.

Inițiativa, propusă de consilierii locali Alexandra Iuliana Barcan și Ștefan Andrei Idu, reflectă convingerea că alegerea de a-ți uni destinul nu înseamnă doar o zi specială, ci un drum comun bazat pe responsabilitate, răbdare și încredere.

Este un gest de respect și susținere pentru cei care aleg să-și construiască viața în Turnu Roșu, o măsură concretă care arată că administrația locală apreciază și sprijină începuturile de familie. Pași mici, făcuți constant, care întăresc încrederea și dau sens viitorului comunității.

FOTO: Primăria TURNU ROȘU