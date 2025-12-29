Primăria și Consiliul Local Turnu Roșu vin în sprijinul tinerelor familii. Începând cu anul 2026, fiecare cuplu care se căsătorește și are domiciliul în comună va primi un ajutor financiar de 1.500 de lei.
Inițiativa, propusă de consilierii locali Alexandra Iuliana Barcan și Ștefan Andrei Idu, reflectă convingerea că alegerea de a-ți uni destinul nu înseamnă doar o zi specială, ci un drum comun bazat pe responsabilitate, răbdare și încredere.
Este un gest de respect și susținere pentru cei care aleg să-și construiască viața în Turnu Roșu, o măsură concretă care arată că administrația locală apreciază și sprijină începuturile de familie. Pași mici, făcuți constant, care întăresc încrederea și dau sens viitorului comunității.
FOTO: Primăria TURNU ROȘU
Ultima oră
- Cadou pentru tinerii care se căsătoresc la Turnu Roșu: primesc 1.500 de lei de la Primărie 2 minute ago
- Asistenta care a ajutat o femeie să își omoare mama, suspendată. Spitalul din Cisnădie deschide o anchetă internă 10 minute ago
- Bulgaria introduce vigneta de o zi 14 minute ago
- Noi detalii despre femeia ucisă la Sibiu de propria fiică, ajutată de o asistentă: cum au intrat anchetatorii pe fir 41 de minute ago
- CCR a amânat pentru anul viitor decizia privind pensiile magistraților 58 de minute ago