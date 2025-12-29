calvarul șoferilor de pe drumul sibiu - agnita: combinele agricole creează ambuteiaje în trafic - ”se încalcă legea” / video (update)

Șoferii care circulă frecvent pe DJ 104, drumul care leagă municipiul Sibiu de localitatea Nou, trag un semnal de alarmă cu privire la utilajele agricole care circulă pe acest tronson și îngreunează traficul.
Update
Referitor la măsurile ce pot fi luate, IPJ Sibiu menționează faptul că polițiștii care
patrulează în zona respectiva și nu numai, vor avea în vedere aspectele sesizate de șoferi, iar în cazul în care se constantă încălcări ale legislației în vigoare, vor
aplica măsurile în consecință. „Totodată, utilajele în cauză, dacă se deplasează pe distanțe mai lungi, este indicat a fi transportate cu trailere sau cel puțin să fie însoțite de către un
alt autovehicul al cărui conducător auto fiind instruit și echipat corespunzător poate
acționa pentru asigurarea fluidizării traficului pe parcursul deplasării, în punctele critice
ale traseului.
Referitor la imaginile transmise, facem precizarea că în conformitate cu
prevederile art. 109 ind. 1, alin 1 și 2 nu se poate realiza sancționarea conducătorului
utilajului care apare în filmare deoarece nu se încadrează în prevederile art. 109 ind. 3”, a transmis IPJ Sibiu.
Șitre inițială
Avertismentul vine în contextul în care, săptămâna trecută, pe drumul dintre Sibiu și Nou a avut loc un accident rutier în care a fost implicată o combină agricolă. Conducătorii auto susțin că astfel de utilaje circulă des pe DJ 104, ocupând aproape întreaga lățime a carosabilului și punând în pericol siguranța rutieră.
Un șofer afirmă că, din cauza dimensiunilor mari ale combinelor, autoturismele și autobuzele sunt nevoite să se ferească sau chiar să oprească pentru a putea trece.
„O combină agricolă circulă pe drumul public ocupând aproape întreaga lățime a carosabilului. Din această cauză, traficul este blocat sau serios îngreunat, iar autoturismele și autobuzele sunt forțate să se ferească sau să oprească. Situația creează un pericol real pentru siguranța rutieră, mai ales pe un drum îngust, intens circulat și într-o zonă locuită.
În același timp, se creează frecvent aglomerație, deoarece utilajele ocupă tot carosabilul. Acest lucru se întâmplă mai ales pe timpul verii. Combina ar trebui să circule cu masa de lucru demontată, deoarece obstrucționează traficul, inclusiv autobuzele, care nu se pot încadra. Se încalcă legea, iar recent a avut loc un accident, însă combina continuă să circule neregulamentar”, a declarat șoferul.
