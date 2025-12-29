captură de crăciun la sibiu: aproape 1.000 de petarde și artificii, confiscate de poliție

Pe 25 decembrie, în jurul orei 17:30, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Sibiu au depistat pe strada Malului doi bărbați care ofereau spre vânzare articole pirotehnice.
Este vorba despre un bărbat de 38 de ani din Iași și unul de 45 de ani din Sibiu. Întreaga cantitate, peste 980 de bucăți de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, a fost confiscată și indisponibilizată, în vederea continuării cercetărilor într-un dosar penal pentru deținere fără drept de articole pirotehnice.
Ultima oră
