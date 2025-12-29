ccr a amânat pentru anul viitor decizia privind pensiile magistraților

Ședința Curții Constituționale a României privind legea pensiilor speciale ale magistraților s-a încheiat luni fără o decizie, următoarea întâlnire fiind programată pentru 16 ianuarie 2026.

Doar 5 dintre cei 9 judecători au fost prezenți în sală, motiv pentru care dezbaterea nu a putut continua. În trecut, Curtea a mai intrat în analizarea actului normativ și duminică, însă pronunțarea unei decizii a fost amânată. La un moment dat, ședința a fost suspendată temporar, iar ulterior nu a mai putut continua din cauza lipsei cvorumului, după ce unii judecători propuși de PSD ar fi părăsit sala.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a evitat să comenteze situația de la Curtea Constituțională, după ce instituția a amânat pentru 16 ianuarie pronunțarea în dosarul legii pensiilor magistraților.

Legea aflată în analiză prevede modificări importante ale pensiilor magistraților:

pensia va reprezenta 55% din media indemnizațiilor brute încasate în ultimii cinci ani, cu un plafon de maximum 70% din ultima indemnizație netă;

vechimea minimă necesară pentru pensionare va crește de la 25 la 35 de ani;

vârsta de pensionare va crește gradual până la 65 de ani, în perioada de tranziție de 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026.

Prima formă a legii a fost respinsă de CCR pe 20 octombrie 2025, motivarea fiind lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii.

Sesizarea actuală a fost transmisă după ce premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru a doua variantă a proiectului. Judecătorii Înaltei Curți au contestat actul normativ, susținând că noile reglementări afectează independența justiției și conduc, în fapt, la desființarea pensiei de serviciu pentru magistrați.

Decizia anterioară a fost adoptată cu votul unanimit al celor 102 judecători prezenți, iar dezbaterea continuă în cadrul noii sesiuni programate pentru 16 ianuarie.