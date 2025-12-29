cod galben de ninsori abundente și viscol în munții sibiului: în restul județului va fi frig și soare

Județul Sibiu se află luni dimineața sub avertizare meteo cod portocaliu, emisă de Administrația Națională de Meteorologie, pentru zona montană.

Meteorologii avertizează că rafalele de vânt vor atinge 90 – 110 km/h, viscolind și troienind zăpada deja depusă și reducând vizibilitatea sub 50 de metri, condiții extrem de periculoase pentru trafic și activitățile în aer liber.

Avertizarea este valabilă în intervalul 29 decembrie 2025, ora 8:00 – 10:00, și vizează în mod direct zonele de munte din județul Sibiu, respectiv localitățile Săliște, Rășinari, Jina, Poiana Sibiului, Boița, Tilișca și Râu Sadului.

Tone de sare împrăștiate pe drumurile județului

Pentru menținerea circulației în condiții de siguranță, în județul Sibiu s-a intervenit cu 9 utilaje, fiind răspândite aproximativ 7 tone de sare pe principalele drumuri naționale din județ, respectiv DN 1, DN 7, DN 7C, DN 7H, DN 14, DN 14A și DN 14B. Totodată, Secția Autostrăzi Sibiu a acționat preventiv, patrulând cu 7 utilaje pe autostrăzile A1 și A3, în contextul condițiilor meteo dificile din județul Sibiu.

Sector închis pe Transalpina

În acest context, condițiile meteo severe afectează și circulația rutieră la nivel național. Un exemplu este Transalpina, unde traficul rămâne închis între localitățile Novaci și Rânca, în județul Gorj, din cauza vântului extrem și a vizibilității aproape de zero. Potrivit Centrului Infotrafic, circulația pe DN 67C, pe sectorul kilometric 16 – 34+800, a fost oprită încă de duminică după-amiaza, urmând să fie reluată doar după îmbunătățirea vremii.

La nivel național, în afara zonelor montane afectate de viscol, traficul rutier se desfășoară în general pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună. Totuși, în județele aflate sub avertizări meteo severe, inclusiv Sibiu, vântul puternic continuă să creeze dificultăți, fără a fi impuse, deocamdată, alte restricții majore de circulație.

Polițiștii le recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele montane din județul Sibiu pe durata avertizării cod portocaliu și să se informeze constant cu privire la condițiile meteo și starea drumurilor.