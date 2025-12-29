crăciun cu vaci pe bulevard, la șelimbăr: au blocat traficul în zona mihai viteazu la intrarea în sibiu / video foto

Trafic îngreunat, miros greu de suportat și animale plimbându-se nestingherite printre blocuri și mașini. O scenă care pare desprinsă din mediul rural s-a mutat, din nou, în plin oraș, pe prelungirea Mihai Viteazu din Șelimbăr. O cireadă de vaci a ajuns în zona cartierului Avantgarden, readucând în atenție o problemă tot mai frecventă în cartierele nou dezvoltate din jurul Sibiului.

O scenă greu de imaginat într-o zonă urbană a avut loc pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun, pe prelungirea Mihai Viteazu din Șelimbăr. O cireadă de vaci a năvălit în zona cartierului Avantgarden, spre surprinderea locuitorilor și a șoferilor care tranzitau zona.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Animalele au pătruns inițial pe terenul din fața cartierului de pe strada Regina Maria, unde au pășunat nestingherite, lăsând în urmă mizerie și un miros puternic. Ulterior, vacile s-au deplasat chiar pe mijlocul drumului, înaintând până în sensul giratoriu, blocând temporar circulația și provocând panică în rândul participanților la trafic.

Sute de oi, printre blocuri, în cartierul Avantgarden

Nu este, însă, un incident izolat. În ultimii ani, mai multe cartiere din zona Sibiului s-au confruntat cu situații similare, în care animalele au ajuns să „acapareze” spații urbane moderne.

Un episod asemănător a avut loc pe 20 august 2025, în jurul orei 20:00, în cartierul Avantgarden. Atunci, sute de oi au năvălit la pășunat pe terenul de lângă magazinul Dedeman, fiind aduse de un crescător local. Imaginea, desprinsă parcă dintr-un tablou pastoral, i-a lăsat fără cuvinte pe locuitorii care priveau cum turma se strecoară printre blocuri și drumuri asfaltate.

De asemenea, pe 9 octombrie 2025, locuitorii din cartierul Henri Coandă Residence au semnalat o problemă persistentă: vaci care pășesc nestingherite printre blocuri, distrug spațiile verzi și murdăresc trotuarele. Mario Ioan, unul dintre rezidenți, declara atunci:

„Cred că de vreo două luni, o persoană, probabil cu o fermă în apropiere, lasă vacile să vină în cartier. La început erau doar una sau două, dar acum vin câteva zeci. Trec prin cartier, fac mizerie și rup pomii.”

Citește și- Cartier din Sibiu invadat de vaci. Oamenii sunt disperați: ”I-au amendat, dar degeaba” / foto video