crima pentru moștenire de la sibiu: colegii asistentei din cisnădie, în șoc. manager: „nu lipsesc substanțe din spital”

Vecinii contabilei omorâte de fiica ei, cu ajutorul unei asistente medicale din Cisnădie, sunt în stare de șoc în urma celor întâmplate. De altfel, colegii asistentei sunt și ei stupefiați. Fapta a fost săvârșită în vara anului trecut, iar acum cele două inculpate au fost arestate preventiv.

Vecinii contabilei: „Era drăguță, comunicativă, niciodată supărată”

Vecinii sediului firmei femeii omorâte au doar cuvinte de laudă la adresa acesteia și spun că era o femeie comunicativă și amabilă. Cu toții spun că știrile i-au șocat. Cât despre fiica acesteia, cea care i-a luat viața, vecinii spun că nu o cunoșteau prea bine.

„Am fost vecini aici, doamna contabilă era o fire deschisă, comunica, te puteai înțelege bine cu ea. Era o vecină bună. Pe fiica dânsei am cunoscut-o prea puțin, venea mai rar, nu era sociabilă, nu prea saluta. Am rămas șocat, am aflat de la un vecin care zicea că a găsit-o noaptea, în somn și am rămas șocat de veste. Părea ok, nu se aștepta nimeni să se întâmple asta, să moară subit în somn. Acum am rămas șocant, am văzut poza fetei și așa mi-am dat seama că e vecina. Nu o credeam în stare, nu mă gândeam să ajungă așa departe. Probabil a urmărit averea, să plece cu banii, avea un plan mai demult”, a precizat Vasile, vecinul imobilului în care a funcționat firma contabilei.

Un alt vecin spune că femeia era mereu prezentă la serviciu, alături de angajații ei. „Era o doamnă drăguță, deschisă, nu era niciodată supărată. Era mereu la birou, era o agitație la contabilitate. Dimineața venea personalul, ea era mereu prezentă. Am rămas surprins când am aflat că a murit. Era sănătoasă. Nu m-am gândit și nu am auzit de nicio altă variantă. Așa ceva e neomenesc, să se întâmple așa lucruri neobișnuite și sinistre. Am fost foarte șocat. Ne mai întâlneam pe stradă și ne salutam de fiecare dată”, a spus Andrei, vecinul imobilului în care a funcționat firma contabilei.

Colegii asistentei, în șoc: „Nu lipsesc substanțe din stoc”

Colegii asistentei medicale, care a ajutat-o pe femeia din Sibiu să își omoare mama, sunt șocați în urma celor întâmplate. Directorul Spitalului Orășenesc Cisnădie spune că aceasta nu a ridicat niciodată semne de întrebare și era o profesionistă la locul de muncă. Mai mult, potrivit acesteia, nu lipsesc substanțe din stocurile spitalului.

„Am aflat din presa locală și cea națională, nu avem nicio informație în plus, nu au fost solicitate informații de către anchetatori referitor la activitatea asistentei. Am demarat o anchetă internă referitor la consumul de substanțe stupefiante, momentan nu știm care dintre substanțe au fost folosite în această acțiune. Din informațiile pe care le aveam, nu avem lipsă în stocurile spitalului de substanțe stupefiante. Era angajata spitalului din 2015 și nu a ridicat niciodată suspiciuni prin activitatea pe care o presta în spital. A fost un șoc și încă suntem șocați cu toții, nu avem cuvinte. Era o asistentă care își făcea bine treaba, era empatică și interacționa foarte bine cu pacienții. Contractul dânsei a fost suspendat și rămâne să vedem dacă vom primi solicitări din partea anchetatorilor referitor la alte informații pe care ar trebui să le furnizăm”, a precizat Delia Mincă, managerul Spitalului Orășenesc Cisnădie.

De altfel, și vecinii asistentei au doar cuvinte de laudă la adresa ei, spunând că este o femeie cumsecade, care le-a oferit ajutorul oricând au avut nevoie. Ei spun că nu o credeau în stare de asemenea fapte.

„Era o femeie cumsecade, dacă mergeam la spital ne ajuta cu mare plăcere. Deci noi nu știm, nu avem ce spune de rău despre această doamnă, pentru că am rămas șocați. O știam de femeie cumsecade, ajutătoare, dacă aveam nevoie ne ajuta. Dintr-o familie bună, nu știm altceva. Nu avea probleme financiare, nu se poate așa ceva, nu s-a auzit și nici nu am văzut. Am înțeles că are un copil, venea la bunică, îngrijit, dus la școală. M-a șocat foarte mult. Aseară am auzit de la televizor. Ne-a lăsat mască. Nu ne vine să credem. Stăm aici și e liniște, nu au fost probleme”, spun vecinii asistentei medicale.