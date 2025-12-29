dsp sibiu, verificări la spitalul din cisnădie în cazul crimei pentru moștenire

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu face verificări la Spitalul din Cisnădie, locul unde era angajată asistenta medicală care a ajutat o femeie să își omoare mama. În paralel, unitatea sanitară a demarat o anchetă internă. 

O femeie în vârstă de 59 de ani din Sibiu a fost ucisă cu sânge rece chiar de propria fiică, ajutată de o asistentă medicală din Cisnădie. Fapta a avut loc în iunie 2024, iar în urmă cu câteva zile cele două inculpate au fost arestate. (DETALII DESPRE CRIMĂ, AICI)

Spitalul din Cisnădie, unde era angajată asistenta medicală, a demarat o anchetă internă și a dispus suspendarea contractului individual de muncă al femeii. În paralel, DSP Sibiu s-a autosesizat și face verificări în spital. 

„Privitor la ancheta care vizează o persoană care și-a desfășurat activitatea în Spitalul Orășenesc Cisnădie, DSP Sibiu, prin Serviciul Control în Sănătate Publică, s-a autosesizat și a demarat o procedură de verificare a modului de manipulare în cadrul spitalului, a substanțelor din clasa benzodiazepinelor sau a altor medicamente înrudite cu acestea, substanțe cu regim special de gestionare”, a transmis Horațiu Cojocaru, director executiv DSP Sibiu.

Vă reamintim că, în noaptea de 7 spre 8 iunie 2024, o femeie din Sibiu i-a introdus mamei sale în ceai o cantitate de substanțe cu efect sedativ, procurate de la asistenta medicală din Cisnădie. Când aceasta a simțit efectul sedativ, fiica a dus-o în dormitor, unde a chemat-o pe asistentă pentru a-i injecta în corp aceeași substanță. Pentru a se asigura că va muri, cele două au sufocat-o cu o pernă. (DETALII AICI)

Ultima oră