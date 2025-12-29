junii sibiului dau tonul revelionului la tvr: spectacol național în noaptea dintre an

Junii Sibiului aduc spiritul autentic al Sibiului în casele românilor la trecerea dintre ani, într-un spectacol special de Revelion difuzat de Televiziunea Română.

Miercuri, 31 decembrie, de la ora 21:30, Junii Sibiului vor urca pe scena TVR1, TVR Internațional și TVR Moldova, într-o ediție aniversară care marchează atât noaptea dintre ani, cât și 70 de ani de Televiziune Română.

Alături de nume importante ale folclorului românesc, Junii Sibiului vor construi o adevărată punte între tradiția sibiană și modernitate, într-un spectacol care pune în valoare identitatea culturală, continuitatea și frumusețea portului popular. Costumele tradiționale specifice zonei Sibiului se vor îmbina cu ținute de gală, într-un concept vizual și artistic de amploare.

Revelionul TVR promite un format inedit, cu momente surpriză și combinații artistice neașteptate. Interpreți de muzică populară vor aborda genuri moderne, artiști din zona hip-hop vor interpreta muzică lăutărească, iar artiști consacrați și tineri interpreți vor aduce pe scenă reinterpretări ale unor piese celebre. Totul într-un spectacol în care dansul, muzica și umorul se completează armonios.

Evenimentul reunește peste 50 de vedete, într-o seară plină de energie și emoție, în care Junii Sibiului au un rol central, reprezentând cu mândrie județul Sibiu pe una dintre cele mai urmărite scene televizate din România.

Ansamblul Junii Sibiului este coordonat de managerul Silvia Macrea, iar activitatea sa este susținută prin finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.

Revelionul TVR cu Junii Sibiului va fi difuzat miercuri, 31 decembrie, de la ora 21.30, pe TVR1, TVR Internațional și TVR Moldova.