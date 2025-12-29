majorat de fițe la sibiu: costel biju a adus cadoul de 200.000 de euro la petrecerea fiicei unui afacerist / video

O tânără din Sibiu și-a sărbătorit majoratul în stil regal, iar surpriza serii a făcut senzație: Costel Biju a sosit… la volanul cadoului de 200.000 de euro.
Pe 28 decembrie 2025, la Sibiu, a avut loc un majorat care a atras atenția prin fast și opulență. Ștefania, fiica unui afacerist local, și-a sărbătorit împlinirea a 18 ani chiar în incinta unui hotel renumit, într-un cadru elegant, cu zeci de invitați și un program pe măsură.
Petrecerea a fost animată de muzică, atmosferă selectă și momente atent puse la punct, însă punctul culminant a fost, fără îndoială, cel al cadoului primit din partea părinților. Invitații au fost adunați în curtea hotelului, așezați în semicerc, în așteptarea surprizei mult comentate: un cadou în valoare de 200.000 de euro.
Momentul a fost marcat de apariția manelistului Costel Biju, care a sosit la eveniment la volanul unui bolid de lux, un G Wagon albastru. Sărbătorita, devenită oficial majoră, a atras toate privirile într-o rochie scurtă, argintie, apariția sa fiind întâmpinată cu aplauze și entuziasm în momentul surprizei.
Sursa- TikTok
Ștefania este elevă la Liceul de Artă din Sibiu și nu este străină de atenția publică. În anul 2023, aceasta a câștigat titlul de Miss Boboc, fiind apreciată atât pentru aspectul său, cât și pentru prezența scenică.
