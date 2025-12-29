minivacanță cu sute de sancțiuni la sibiu: peste 900 de mașini verificate de polițiști

Peste 150 de polițiști au asigurat zilnic ordinea și siguranța publică în județul Sibiu pe perioada minivacanței prilejuite de Sărbătoarea Nașterii Domnului, prevenind evenimente care ar fi putut periclita siguranța comunității.

În cele 5 zile de vacanță, între 24–28 decembrie, oamenii legii au desfășurat 49 de acțiuni pentru menținerea liniștii publice, prevenirea faptelor antisociale, reducerea accidentelor rutiere, depistarea persoanelor urmărite la nivel național și internațional și protejarea cetățenilor.

Polițiștii au intervenit la 388 de evenimente, dintre care 279 au fost sesizate prin SNUAU 112. În cazul violenței domestice, evaluările de risc au condus la emiterea a 7 ordine de protecție provizorii, pentru protejarea vieții, integrității fizice sau libertății victimelor.

În domeniul rutier, au fost verificate peste 930 de autovehicule, iar pentru nerespectarea legislației rutiere au fost aplicate 609 sancțiuni, dintre care 149 pentru viteză excesivă. Polițiștii au efectuat 982 de testări cu aparatele alcooltest/etilotest și 5 testări cu aparatele drugtest. În urma controalelor, au fost reținute 53 de permise de conducere și retrase 56 de certificate de înmatriculare.

În perioada minivacanței au fost sesizate 55 de infracțiuni: 16 contra persoanei, 9 contra patrimoniului și 23 la regimul rutier.