noi detalii despre femeia ucisă la sibiu de propria fiică, ajutată de o asistentă: cum au intrat anchetatorii pe fir 

O femeie în vârstă de 59 de ani din Sibiu a fost ucisă cu sânge rece chiar de propria fiică, ajutată de o asistentă medicală din Cisnădie. Noi detalii ies la iveală despre fapta ce a avut loc în urmă cu un an și jumătate, asta după ce cele două inculpate au fost arestate.

Noi detalii ies la iveală în dosarul crimei din Sibiu, în care o femeie este acuzată că și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale, totul pentru a pune mâna pe averea acesteia. (DETALII AICI)

Cum au intrat anchetatorii pe fir

Primele semne de întrebare cu privire la decesul femeii de 59 de ani au început să apară la scurt timp de la comiterea faptei, când s-a efectuat o autopsie pentru a stabili condițiile în care aceasta a murit. Sursele Ora de Sibiu arată că, potrivit analizei toxicologice, în corpul femeii s-au regăsit substanțe suspecte, care au indicat că moartea nu s-ar fi produs din cauze naturale.

De altfel, ancheta a fost declanșată după ce un apropiat al femeii omorâte ar fi sesizat autoritățile precizând că există o serie de neconcordanțe între spusele fiicei și situația de fapt. Persoana respectivă le-ar fi spus anchetatorilor că au existat, în trecut, diverse neînțelegeri între mamă și fiică, existând posibilitatea ca femeia să fi fost omorâtă.

Fiica femeii ucise ar fi fost mai apoi pusă sub monitorizare, reieșind la suprafață o serie de indicii potrivit cărora ea și-ar fi ucis mama.

Aceasta a fost adusă la audieri la un an și jumătate de la săvârșirea crimei, când s-a întors în țară, în Sibiu, din Dubai, pentru a finaliza procedurile de vânzare a casei mamei sale, ultima dintre proprietățile rămase moștenire. Casa a fost vândută cu peste 600.000 de euro, arată sursele Ora de Sibiu.

Femeia și-a recunoscut în parte fapta, fiind apoi arestată preventiv pentru 30 de zile. Asistenta medicală din Cisnădie care a ajustat-o să își ucidă mama a recunoscut și ea fapta, fiind, de asemenea, arestată.

Femeia ucisă era contabil: „Avem multe întrebări fără răspuns”

Codruța Notar era o femeie respectată în Sibiu. Și-a construit o carieră cu propriile forțe și se afla la conducerea unei firme ce avea zeci de angajați. Femeia de 59 de ani era expert contabil, iar în iunie 2024, la aflarea veștii că a decedat, o mulțime de oameni – prieteni și colaboratori – au rămas înmărmuriți. Câteva dintre mesajele de condoleanțe au fost publicate, la acea vreme, pe rețelele de socializare și se poate observa cum unii dintre apropiați nu puteau înțelege cum femeia s-a stins fulgerător.

„Soarele a apus pentru o ființă atât de dragă, lăsând în urmă multă durere, tristețe și multe întrebări fără răspuns. Golul lăsat în suflet este infinit, lacrimile nu se pot opri, cerurile plâng, inima nu poate să accepte această pierdere, suntem șocați cu toții. A fost un exemplu demn de urmat pentru noi toți, care am avut numai lucruri bune de învățat. Te vom purta în sufletele noastre, pentru întotdeauna, doamna Codruța Notar și nu vom uita niciodată că am avut șansa de a cunoaște un om atât de minunat așa cum te știm cu toții. Drum lin printre stele, diamantul nostru”, este unul dintre mesajele de condoleanțe transmis în 10 iunie 2024.

Sursa foto: Facebook/Profil public