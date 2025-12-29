o cisnădiancă a cucerit titlul mondial la box: câștigat finala cu nasul fracturat

Cisnădianca Gabriela Timar a cucerit titlul mondial la box WBO, categoria -46,2 kg, după ce a câștigat la puncte meciul cu japoneza Marina Loreto.

Stabilită de nouă ani în Elveția, Gabriela Timar a devenit campioană mondială la box feminin, câștigând la puncte finala de la Berna pentru centură cu japoneza Loreto, deși a luptat cu nasul fracturat.

Bătălia dintre româncă și asiatică a fost una extrem de dură și întinsă pe parcursul a 10 runde, iar Gabriela ”Balboa” a câștigat la puncte.

Deși japoneza a început mai puternic, Timar a fost cea care a lovit mai clar, iar după accidentarea de la nas din repriza a șasea a continuat să boxeze cu fața plină de sânge. Timar nu a renunțat și a reușit să o pună de mai multe ori în dificultate pe Loreto.

Decizia la puncte a fost strânsă, iar la anunțarea rezultatului, sportiva a fost copleșită de emoție. După meci, ea și-a dăruit centura mondială antrenorului său, Angelo Gallina și clubului de box din Basel.

Succesul de la Berna reprezintă cel mai important moment al carierei sale, în care a ajuns la 18 meciuri la profesioniști, din care a pierdut doar 2.

Originară din Cisnădie, Gabriela a plecat din țară în 2006, apoi s-a întors pentru a studia dreptul la Sibiu. De patru ani, a ales din nou să locuiască în străinătate, stabilindu-se în Elveția.

Pasiunea pentru sport a început încă de la o vârstă fragedă, o mare influență venind din partea tatălui și el pasionat de culturism la vremea respectivă. A urmat pașii tatălui, frecventând foarte des sala de fitness, timp în care s-a orientat spre bodybuilding, perioadă care a durat mai mulți ani din viața sibiencei.

Bodybuilding-ul a deschis și alte orizonturi pentru Gabi, de data aceasta într-un cu totul alt sport, boxul. Tânăra „s-a îndrăgostit” de box după primul antrenament la care a participat alături de două prietene. „Primul antrenament a fost ca dragostea la prima vedere. Am fost surprinsă de intensitatea antrenamentului și duritatea lui. Mi-a plăcut de la bun început. De când mi-am pus mănușile în mâini am știut că asta vreau să fac mai departe. Am fost plăcut impresionată, iar acum nu m-aș mai vedea făcând altceva. Am muncit opt ani pentru a ajunge la nivelul acesta, de a fi în topul european al box-ului” , spunea Gabi într-un interviu în urmă cu doi ani, pentru Ora de Sibiu.

A lucrat ca manager sau business developer pentru o perioadă, însă sala de fitness a fost tot timpul locul în care se regăsea cel mai bine.

S-a apucat de box foarte târziu, la 28 de ani, după ce participase la cursuri de fitness boxing în cadrul „Boxclub Basel”. După doar un an, antrenorul său a mutat-o la boxul de performanță, o schimbare de succes.

Programul de pregătire este intens, cu 6-10 ședințe de pregătire săptămânal.