primăria sibiu instalează panouri fotovoltaice pe încă 10 clădiri publice

Încă 10 clădiri și obiective publice din Sibiu vor fi alimentate cu energie verde, obținută prin panouri fotovoltaice instalate în cadrul unui proiect smart, finanțat din fonduri europene nerambursabile prin Fondul pentru Modernizare al Ministerului Energiei.

Primăria Sibiu a semnat, înainte de Crăciun, contractul pentru realizarea documentațiilor tehnice și execuția lucrărilor.

“În acest domeniu, al eficientizării energetice, anul acesta am finalizat astfel de lucrări la 10 clădiri publice. În 2026 vom continuăm cu încă 9 imobile. La acestea se adaugă 24 de blocuri aflate în lucru, dintre care am și finalizat 8. Un proiect important este și amenajarea parcului fotovoltaic din Dealul Dăii, care va alimenta iluminatul public din oraș. Prin acest nou proiect, încă 5 unități de învățământ, 4 sedii de servicii publice și iluminatul public din Cimitirul Municipal vor fi alimentate cu energie verde, făcându-le mai independente energetic și scăzând costurile facturilor de electricitate.” a transmis Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu

Primele 2 luni din contract sunt rezervate elaborării proiectelor tehnice pentru investiții și obținerii avizelor. În următoarele 4 luni se vor instala echipamentele și vor fi puse în funcțiune.

Lista obiectivelor la care vom instala panouri fotovoltaice:

Sediul Primăriei Sibiu de pe b-dul Victoriei

Sediul Direcției Fiscale și al Poliției Locale de pe str. Turismului

Cantina Municipiului Sibiu de pe Calea Gușteriței

În incinta Cimitirului Municipal, pentru alimentarea iluminatului public

Imobilele administrative din Grădina Zoologică

Școala nr. 18 (str. Lungă)

Școala nr. 20 (str. Macaralei)

Școala nr. 8 (str. Lupeni)

Colegiul Tehnic Energetic (str. Electricienilor)

Colegiul Economic G. Barițiu (str. Oituz)

La Cimitirul Municipal, instalația va fi amplasată pe sol, iar la restul imobilelor panourile vor fi instalate pe acoperișuri. În total, vor fi montate 1000 de panouri solare cu microcristalin, împreună cu întreg sistemul tehnic necesar funcționării și monitorizării. Acestea vor produce 787.114 kWh/an – suficient pentru a acoperi necesarul de energie al obiectivelor din listă.

Toate aceste clădiri vor putea deveni și prosumatori, adică vor putea introduce surplusul de energie generat de aceste instalații în rețeaua electrică centralizată.