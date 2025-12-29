primăria sibiu preia oficial spitalul cf: se va transforma în „municipal”

Spitalul CF din Sibiu va trece, în mod oficial, din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a Primăriei Sibiu, fiind transformat în Spital Municipal.

Consilierii locali vor aproba, în 30 decembrie, în ultima ședință din acest an, transferul.

„Se aprobă cererea de transfer a Spitalului General Căi Ferate Sibiu, din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în calitatea acestuia de instituție cu rețea sanitară proprie”, se arată în proiectul de hotărâre pus pe masa aleșilor locali în ședința extraordinară de marți.

Spitalul CF va deveni apoi „Municipal”, iar primăria va investi în modernizarea și dotarea acestuia cu echipamente și aparatură medicală performante. „Hotărârea este motivată prin creșterea eficienței activității de susținere a actului medical prin asigurarea unor condiții generale și obligatorii de primire și îngrijire medicală, de igienă pentru pacienți; prin transferul unității sanitare către autoritatea administrației publice locale, fondurile locale și fondurile europene atrase vor fi utilizate în funcție de prioritățile și nevoile obiective evidențiate prin cererea de servicii medicale a cetățenilor, iar investițiile vor viza cu precădere modernizarea și dotarea cu echipamente medicale, concomitent cu identificarea soluțiilor pentru reducerea cheltuielilor de întreținere și funcționare”, se arată în raportul de specialitate.