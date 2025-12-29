profesorii urcă spectaculos în topul încrederii românilor: locul 3 în 2025

Profesorii au înregistrat cea mai mare creștere a încrederii românilor în ultimul an, plasându-se pe locul 3 în topul profesiilor asociate serviciilor publice, potrivit sondajului „Românii în anul 2025” realizat de IRES.

În urma acestui studiu, pompierii rămân cei mai de încredere (90% dintre respondenți au declarat că au multă sau foarte multă încredere), urmați de medici (74%), iar profesorii ajung pe poziția a treia, cu 69% încredere, la egalitate cu asistenții medicali.

Creșterea încrederii în cadrele didactice este remarcabilă: +15 puncte procentuale față de 2024, depășind creșterea înregistrată de medici și ofițeri de armată (+11 puncte procentuale). În urmă cu un an, profesorii se aflau pe locul 10, cu o cotă de încredere de 54%.

Sondajul mai arată că alte profesii de încredere sunt ofițerii de armată (67%) și inginerii (66%). La polul opus, politicienii sunt cotați cu doar 8% încredere, judecătorii cu 35%, iar jurnaliștii cu 38%.

În ceea ce privește reformele guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor bugetare, care au afectat puternic sistemul de învățământ, majoritatea românilor (54%) consideră că acestea au fost gestionate ineficient. Totodată, 58% dintre respondenți cred că măsurile nu au fost distribuite echilibrat între populație, mediul de afaceri și stat.

În ciuda percepțiilor critice față de implementarea reformelor, două treimi dintre români (67%) consideră că acestea sunt importante pentru sănătatea economiei pe termen lung, iar 59% apreciază direcția acestora.

Alte date relevate de sondaj:

68% dintre români au declarat că personal au avut un an bun sau foarte bun;

63% consideră că 2025 a fost un an rău sau foarte rău pentru România;

42% spun că situația lor financiară s-a înrăutățit față de 2024, în timp ce 21% spun că s-a îmbunătățit;

72% cred că România merge într-o direcție greșită.

Sondajul, reprezentativ la nivel național pentru populația peste 18 ani, a fost realizat între 4 și 17 decembrie 2025 pe un eșantion de 1.012 respondenți, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

