raluca turcan cere sancțiuni pentru judecătorii care boicotează nejustificat adoptarea deciziilor curții

Deputatul PNL Raluca Turcan a anunțat că va iniția o modificare importantă a legii de funcționare a Curții Constituționale, ca răspuns la blocajele recente în adoptarea deciziilor Curții.

Într-o postare Facebook, deputatul Raluca Turcan a acuzat patru judecători CCR că „sfidează o țară întreagă” și a subliniat că instituția nu poate funcționa „ca o arenă de negociere”. Parlamentarul a precizat că dreptul și principiile constituționale trebuie să primeze, iar deciziile Curții să fie adoptate fără întârzieri nejustificate.

Ca parte a inițiativei legislative, Raluca Turcan propune introducerea de sancțiuni pentru judecătorii care boicotează adoptarea deciziilor CCR. De asemenea, proiectul prevede recuzarea automată a magistraților aflați în conflict de interese cu cauzele judecate și posibilitatea ca Parlamentul să revoce judecători care încalcă grav Constituția.

Proiectul de lege urmează să fie lansat în dezbatere publică și va include și alte modificări menite să îmbunătățească funcționarea Curții Constituționale.

FOTO: Facebook Raluca Turcan