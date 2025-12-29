revelionul se mută acasă: tot mai mulți sibieni renunță la restaurante și cabane pentru mesele în familie / video

Spre deosebire de anul trecut, tot mai mulți sibieni, indiferent de vârstă, aleg să petreacă noaptea de Revelion acasă. Petrecerile la cabane sau la restaurante par să fie lăsate deoparte, în favoarea timpului petrecut alături de familie.

Mulți dintre cei chestionați spun că preferă o atmosferă liniștită, în cerc restrâns. Irene, de exemplu, va întâmpina noul an acasă, alături de cei dragi. „Nu prea am planuri. Stau acasă cu mama, cu cățeii și cu pisicile. Și cu soțul, bineînțeles. Nu am un buget prestabilit, dar deja m-am aprovizionat pentru a pregăti ceva. Am o rețetă de lebăr de la bunicul meu, pe care o fac în fiecare an, și probabil o să fac o piftie și ceva pește”, a spus Irene.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Un alt sibian spune că pentru el Revelionul înseamnă simplitate și apropiere. „Facem Revelionul acasă și ne strângem în brațe. Suntem de-o vârstă și mâncăm lucruri mai obișnuite, mai clasice”, a spus acesta.

Și tinerii par să se întoarcă spre valorile familiei. Alexandru, aflat în vizită la Sibiu, spune că anul acesta a renunțat la petrecerea de la restaurant pentru a fi alături de cei apropiați. „Revelionul acesta o să-l petrec împreună cu familia și cu prietena mea, la Craiova. În ultimii ani am tot petrecut la restaurante, departe de familie, și am zis că anul acesta să stau și eu cu ei. N-am mai făcut asta de foarte mult timp și mi-era dor de bucatele mamei”, a spus Alexandru.

O alegere diferită are actorul sibian Siegfried Siegmund, care intenționează să fie prezent în Piața Mare, la miezul nopții, pentru a simți atmosfera orașului. „Mă bucur foarte mult că sunt la Sibiu și că pot face Revelionul în Piața Mare, alături de oameni. Vreau să simt bucuria sibienilor. Am fost actor la Teatrul German și mă bucur de fiecare dată când vin acasă. Nu am un buget sau un plan special. Sunt aici și mă simt foarte bine”, a spus actorul.

Siegfried Siegmund spune că pentru el Revelionul nu mai este despre mese festive, ci despre trecerea timpului. „Nu am niciun meniu. Nu mănânc deloc. Pur și simplu mă bucur că a mai trecut un an și că am mai îmbătrânit cu un an”, a mai spus acesta.

Concert în Piața Mare și petreceri de Revelion în oraș

Reamintim că Sibiul propune o varietate de petreceri de Revelion, adaptate tuturor bugetelor. Prețurile pornesc de la câteva zeci de lei și pot ajunge la peste 1.200 de euro pentru cei care aleg un sejur de neuitat.

De exemplu, sibienii care nu își doresc să cheltuiască o avere pentru noapte de Revelion se pot bucura de concertul din Piața Mare, organizat de către Primăria Sibiu. Line‑up‑ul a fost deja fixat: Cargo va aduce rockul clasic pe scena din Piața Mare, iar DJ-ul sibian Funky Drop va menține atmosfera incandescentă înainte și după numărul principal. De asmenea, Delia concertează în noaptea de 31 ianuarie la Backyard.

Citește și: Petrecerile de Revelion din Sibiu: cap de afiș, Delia la Redal Expo, la Păltiniș Arena e cel mai ieftin, în timp ce la Hilton costă 1.200 euro

Mai mult, anul acesta, prețurile pentru a petrece Revelionul la Sibiu sunt mai mici. Un sejur de trei nopți de cazare, în perioada 30 decembrie – 2 ianuarie, începe de la 600 de lei și poate ajunge la câteva zeci de mii de lei la hotelurile de lux din centrul orașului. (DETALII AICI)